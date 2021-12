Centrão vê com preocupação peso da postura antivacina de Bolsonaro nas eleições de 2022

Lideranças do grupo temem que o tom negacionista do presidente afete sua popularidade e, consequentemente, de aliados que venham a se candidatar no ano que vem

Os caciques do Centrão estariam incomodados com a persistência do presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma postura antivacina. Lideranças do grupo temem que o tom negacionista do presidente afete sua popularidade e, consequentemente, de aliados que venham a se candidatar em 2022. A informação é do O Globo.

Na última segunda-feira, 27, Bolsonaro insistiu que não iria vacinar a sua filha Laura, de 11 anos, mesmo com o Ministério da Saúde tendo informado, em nota, que recomendaria a vacinação infantil contra a Covid-19 no País. De acordo com O Globo, o presidente do PL, partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto disse este mês a um colega do PP que conversaria “com calma” com Bolsonaro, porque ele “precisa” tomar o imunizante.

Apesar das manobras para redução de danos, pessoas próximas ao presidente apontam que ele deve manter o tom negacionista que mobiliza a parte mais fiel do seu eleitorado. No entanto, parlamentares do Centrão têm discursado a favor da vacinação como contramedida à postura do presidente brasileiro. O senador Wellington Fagundes (PL-MT) é um deles. “Mesmo com toda essa situação pessoal do presidente, o Brasil é o país que mais vacinou no mundo. famílias têm a tradição de vacinação”, disse o parlamentar.

Já o senador Carlos Portinho (PL-RJ) defendeu que a Câmara aprove o projeto que oficializa o passaporte da vacinação. “É verdade que o presidente havia anunciado o veto se o projeto avançasse. Não tenho o menor desconforto se essa for a nossa única divergência, mas não vou deixar de insistir que esse projeto, mais do que nunca, é vital”.

De acordo com publicação do blog da jornalista Andréia Sadi, da Globo, um auxiliar próximo de Bolsonaro disse que há pesquisas internas mostrando que se ele se vacinar, sua avaliação poderia melhorar. Apesar disso, os aliados do governo não acreditam no recuo negacionista do presidente de uma hora para a outra. “Bolsonaro está perdendo para ele mesmo, seu maior opositor é ele mesmo”, disse um aliado do presidente sobre o tema.



