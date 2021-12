Ao vivo: Jogo Político entrevista deputado estadual Acrísio Sena

O Jogo Político desta terça-feira, 28, entrevista o deputado estadual Acrisio Sena (PT). Entre os assuntos a serem discutidos no programa estão a polêmica da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças, enchentes na Bahia, as férias do presidente Jair Bolsonaro (PL), a sucessão do governador Camilo Santana (PT), e ainda a busca do Tribunal de Contas da União pelos ganhos do ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) com consultorias, e a última chacina registrada em Fortaleza, no bairro Sapiranga, no último dia 25.

No Alguém me Disse, Guálter George traz especulações sobre quem será o escolhido na chapa do governador para as eleições do próximo ano: o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio ou Izolda Cela (vice-governadora do Ceará)?

Em Histórias do Poder, Érico Firmo fala sobre os 90 anos da morte de Bode Ioiô, animal que foi "eleito" vereador em Fortaleza.

