Simone Tebet diz que Bolsonaro é o "pior presidente da história do Brasil"

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), pré-candidata do MDB à Presidência da República em 2022, criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) chamando-o de “pior presidente da história do Brasil”, em entrevista ao jornal português Diário de Notícias neste domingo, 26.

“Ninguém imaginava que ele poderia namorar com o autoritarismo ou ameaçar as instituições democráticas e tentar mudar todo o pensamento de uma geração com o discurso de ódio contra as minorias”, afirmou a parlamentar que ao ser questionada sobre em quem votou no 2º turno de 2018, negou-se a dar a informação.

Tebet criticou a atual situação econômica do Brasil e disse que a melhora de índices dessa seara devem ser prioridade do próximo governo. “A prioridade número um é acabar com a fome e diminuir a desigualdade social, com a geração imediata de novos postos de trabalho”, defendeu a senadora emedebista.

Ela também disse que investidores, nacionais e estrangeiros, precisam acreditar que o presidente “tem respeito às instituições democráticas, não ameaça a democracia” para que possam investir no País com segurança jurídica. O MDB lançou a pré-candidatura de Tebet em dezembro deste ano como um dos possíveis nomes da chamada “terceira via” eleitoral que se apresentaria como uma alternativa à polarização entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

“Lá por março ou abril conversaremos para definir um amplo acordo democrático que viabilize a terceira via na segunda volta (de 2022)”, disse a senadora, que ressaltou que, apesar do seu trabalho na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado ter lhe dado mais projeção política, tem experiência como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e como a primeira líder da bancada feminina no Senado.

