Lula pede atuação das Forças Armadas em crise de calamidade pública na Bahia

O ex-presidente Luiz (PT) pediu a atuação das Forças Armadas na crise de calamidade pública na Bahia decorrente das chuvas que assolam o estado. O sul da Bahia foi atingido por fortes chuvas nos últimos dias e multiplicam-se os estragos registrados na região.

Lula disse ter conversado com o governador da Bahia, Rui Costa (PT), sobre a situação. “Conversei com o governador Rui Costa, e é importante e urgente que as Forças Armadas, com sua estrutura de enfrentamento de calamidades, atuem no apoio para as vítimas das enchentes. Sem nenhum tipo de veto político, mas sim para ajudar o povo da Bahia”, escreveu.

Conversei com o governador Rui Costa, e é importante e urgente que as Forças Armadas, com sua estrutura de enfrentamento de calamidades, atuem no apoio para as vítimas das enchentes. Sem nenhum tipo de veto político, mas sim para ajudar o povo da Bahia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 27, 2021

As tempestades na Bahia provocaram o rompimento de barragens, causando prejuízos e pelo menos 18 mortes, segundo o Corpo de Bombeiros. Os governadores do Maranhão, do Ceará e de São Paulo anunciaram o envio de bombeiros para ajudar as cidades afetadas.

No último domingo, 26, Rui Costa assinou um decreto em que incluiu 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência. Ao todo, a lista já conta com 72 locais. Nas redes sociais, vídeos de pessoas ilhadas nas próprias casas têm se multiplicado nos últimos dias.



Tags