Delegado é acusado de tentar armar falso flagrante contra Eduardo Paes

O delegado Maurício Demétrio está sendo acusado por promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) de tentar armar duas operações e flagrantes falsos, um deles contra o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD), com o intuito de influenciar no resultado das eleições. Na outra operação falsa supostamente armada pelo delegado, seriam colocadas drogas em um veículo da Corregedoria da Polícia Civil que tinha aberto uma investigação contra ele.

As informações são da reportagem exibida neste domingo, 26, pelo Fantástico, na qual foram expostos os desdobramentos das investigações sobre a quadrilha chefiada pelo ex-titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), preso em junho.

De acordo com a reportagem, em 23 de novembro de 2020, vésperas do segundo turno, Demétrio, por meio do advogado Thalles Wildhagen Camargo, fez chegar ao conhecimento do delegado da Polícia Federal Victor Cesar Carvalho dos Santos a informação de que, no dia seguinte, um portador entregaria a Paes dinheiro de origem desconhecida.

Nas mensagens, Maurício Demétrio chegou a enviar uma foto do suposto envelope que seria entregue, com notas de R$ 50 e R$ 100. Os promotores, contudo, verificaram que foi o próprio delegado que tirou a foto de um dos seus celulares. Em depoimento, Santos diz que desistiu da operação ao saber quem era a fonte.

A organização criminosa chefiada por Demétrio foi desvendada a partir do início dos trabalhos da operação Carta de Corso. No âmbito da investigação, o delegado foi acusado de comandar um esquema que exigia propina de lojistas, para permitir a venda de roupas falsificadas. Também foram apreendidos em sua residência R$ 240 mil em dinheiro, 13 celulares e três carros de luxo blindados.

Com a apreensão dos aparelhos, promotores do MPRJ descobriram mais tentativas de extorsão e chantagens que teriam sido cometidas pela quadrilha. Na nova fase da operação, apuraram que Demétrio, usando de policiais, fazia uso abusivo dos sistemas de consulta da Polícia Civil.

Entre as vítimas, segundo a reportagem, estão o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Luiz Zveiter e sua mulher, Gabriela Brito Zveiter, assim como Glauco Costa Santana, filho da promotora Gláucia Santana.

Por meio das redes sociais, Eduardo Paes se pronunciou a respeito do caso. No Instagram, o prefeito chamou o delegado de “vagabundo travestido de 'Estado' e defensor da lei”. “Eles são fracos e corruptos. Usam o Estado e o cargo que tem para fraudar o processo político e difamar seus adversários”, escreveu.

Em contrapartida, durante a reportagem, o advogado de Demétrio disse que o delegado nunca foi chamado pelo MPRJ para esclarecer quaisquer fatos.

