Delatores da Lava Jato estão em situação pior do que os ex-presos da operação, diz jornal

Delatores da Lava Jato ainda cumprem restrições em decorrência de processos da investigação, e estão em situação pior do que os próprios ex-presos da operação. Enquanto os ex-detentos, que não fecharam acordo e conseguiram habeas corpus, estão, hoje em dia, praticamente sem limitações, os delatores enfrentam consequências amargas dos compromissos firmados durante a força tarefa. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o veículo, dentre os delatores, o marqueteiro João Santana ainda tem que prestar serviços à comunidade, o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, permanece em regime domiciliar, e o ex-deputado Pedro Corrêa precisa de autorização judicial até para ir se vacinar contra a Covid-19.

Se durante o período, quando a operação parecia invencível, a possibilidade de sair da prisão com acordo de colaboração era vista como atraente, em face da perspectiva de enfrentar anos atrás das grades, agora a situação é contrária. Atualmente esvaziada, a Lava Jato, que teve as operações extintas em fevereiro, tem sofrido uma série de derrotas nos tribunais com a anulação de casos. O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), tido como símbolo das investigações, por exemplo, foi considerado parcial em sua atuação relacionada ao ex-presidente Lula (PT), no âmbito da força tarefa.

Situação dos delatores

O marqueteiro João Santana ficou quatro meses preso no Paraná. Porém, somente em outubro de 2021, obteve autorização para encerrar o recolhimento noturno e o monitoramento eletrônico. Santana ainda prestou serviços à comunidade até o começo da pandemia, quando parou de exercer essa atividade, por conta da crise sanitária.

Atualmente, o marqueteiro faz parte da equipe de comunicação do pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) e recebe da sigla remuneração de cerca de R$ 250 mil mensais. Nesta campanha, terá como um dos alvos Moro, o próprio juiz que o mandou prender.

Um dos principais políticos que viraram delatores, o ex-ministro de governos do PT, Antonio Palocci, deixou o regime fechado há três anos, porém, somente na última quinta-feira, 23, recebeu autorização para retirar a tornozeleira eletrônica. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu anular a condenação que ele havia sofrido em 2017. Palocci, diferentemente de outros delatores, firmou acordo de colaboração com a Polícia Federal.

Quanto aos acordos de réus delatores na anulação de outras sentenças da Lava Jato nos tribunais superiores, o efeito ainda é incerto. Além das restrições e das indenizações, os acordos de colaboração também preveem que se mantenham cooperação e depoimentos em processos e investigações.

No que diz respeito a valores a serem pagos, o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco, por exemplo, se comprometeu a devolver US$ 97 milhões, e terá que comparecer semestralmente ao juízo até 2031, segundo os documentos da Justiça.

Já o ex-executivo Alexandrino de Alencar, um dos condenados da Odebrecht, tido como peça-chave da empreiteira junto a Lula, se queixou em petição em setembro da "excessiva onerosidade da sanção” estabelecida em seu acordo, firmado em 2016.

Outros custos, como o monitoramento eletrônico dos delatores, também são cobrados pela Justiça Federal. Como no caso da doleira Nelma Kodama e do operador Jorge Luz, considerado o decano dos lobistas na Petrobras. Este último tem que pagar a conta da tornozeleira por ano, por volta de R$ 1.850.

O ex-executivo da OAS Agenor Franklin Medeiros também terá os custos do monitoramento cobrado. Para Medeiros, que chegou a ser condenado no caso do tríplex de Guarujá, mesmo de Lula, o recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana será até 2024.

Já em casos distintos, como os dos ex-deputados Eduardo Cunha (MDB) e José Dirceu (PT), por exemplo, ambos ainda aguardam em liberdade o julgamento de recursos contra suas condenações e voltaram às atividades políticas. Isso porque seus processos foram anulados ou estão longe de ter uma decisão definitiva. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a prisão de condenados só deve ocorrer quando não houver mais recursos pendentes nas cortes superiores.

Com a eclosão da pandemia da Covid-19, em 2020, vários dos que ainda permaneciam presos conseguiram o direito de deixar o regime fechado.

O único nome conhecido nacionalmente que está detido até hoje é o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB), condenado no Paraná e no Rio de Janeiro.

Acordos durante a Lava Jato

Somente na Lava Jato no Paraná foram firmados mais de 200 acordos de colaboração premiada desde 2014, primeiro ano da operação. No ápice da força-tarefa, os acordos firmados com grande frequência previam a saída da cadeia com o pagamento de multas, mas mediante uma série de imposições, como período de prisão domiciliar ou recolhimento noturno e uso de tornozeleira.

Essas medidas eram alvo de críticas das defesas dos não delatores, que viam possibilidades de depoimentos falsos e benefícios sem previsão na legislação brasileira. Os acordos forneciam aos investigadores provas que abriam novas frentes de apuração e se tornaram uma das chaves à época do sucesso da operação.

Atualmente, com a extinção da força tarefa, mesmo aqueles que já cumpriram os períodos determinados de regime domiciliar ou aberto geralmente ainda têm que cumprir obrigações de longo prazo, como prestar contas de suas atividades à Justiça.

Procuradores afirmam que, com a decisão do STF sobre a prisão de segunda instância e com as mudanças na regulamentação das delações, que entraram em vigor em 2019, a motivação para mais acordos caiu, afetando novas investigações.



