Camilo Santana lamenta morte de ex-presidente da OAB e ex-senador cearense Ernando Uchoa

O governador Camilo Santana (PT) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para lamentar o falecimento do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ex-senador da República (1978 - 1979) Ernando Uchoa Lima. O petista lembrou o histórico do também ex-secretário estadual da Cultura e da Justiça e manifestou pesar aos familiares e amigos do jurista.



"Lamento a morte do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cearense Ernando Uchoa Lima. Ele também ocupou a presidência da OAB-CE por duas vezes e foi secretário de Estado da Cultura e da Justiça. Ernando Uchoa ainda foi senador da República entre 1978 e 1979 e membro da Comissão de Direitos Humanos. Meus sentimentos de pesar a todos os familiares, amigos e admiradores de Ernando Uchoa Lima", escreveu Camilo.

Nascido em 1932, o advogado foi o único cearense a comandar o Conselho Federal da OAB no triênio 1995 a 1999. Antes disso, exerceu a presidência da OAB Ceará nos triênios 1989/1991 – 1991/1993.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Em nota de pesar, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também lamentou o falecimento do advogado. “Este grande amigo e irmão destacou-se enquanto homem de conduta pessoal, ética e profissional irretocáveis, com passagens memoráveis pela presidência da OAB/CE e como membro do Conselho da Justiça Federal, representando a classe dos advogados”, disse o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Humberto Martins.

A OAB Nacional manifestou profundo pesar pelo falecimento. O Conselho Federal decretou luto oficial de três dias. Lima teve sua trajetória marcada por uma relevante atuação na seara criminal, magistério e carreira política. Ele era membro da Academia Cearense de Letras e já foi agraciado com as comendas: Medalha Advogado Padrão da OAB-CE, Medalha José de Alencar e Troféu Sereia de Ouro.

“Com muita tristeza e saudade, comunico o falecimento do ilustre e querido amigo Ernando Uchôa Lima. Eterno presidente da OAB, com uma vida de serviços à classe, deixa um exemplo para o Ceará, para o Brasil e para a advocacia brasileira. Decretei luto oficial de três dias”, afirmou o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz.

O Medalha Rui Barbosa, Carlos Roberto de Siqueira Castro, também publicou o seu pesar. “O ilustre e querido amigo MHV Ernando Uchoa Lima foi um grande presidente do CFOAB, muito digno, conciliador, acolhedor e fraterno com todos nós. Deixa um exemplo para o Ceará, para o Brasil e para a advocacia brasileira. Que Deus abençoe sua alma e espírito e proteja sua família”, escreveu o órgão.