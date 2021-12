Bolsonaro realiza mudanças em normas do Conselho de Medicina

Entre as alterações, estão aperfeiçoamentos na estrutura tanto do conselho e atualização das normas de inscrição profissional

O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma série de mudanças no decreto que regulamenta o Conselho Federal de Medicina e seus respectivos conselhos regionais, segundo o governo com o objetivo de atualizar o texto para que entrasse em conformidade com as leis mais recentes.

Entre as alterações, estão aperfeiçoamentos na estrutura tanto do conselho federal quanto regionais, atualização das normas de inscrição profissional, adaptação das regras sobre os colegiados e mudanças nas cláusulas que tratam de denúncias e aplicação de penalidades.

De acordo com o portal R7, o governo também editou decreto que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi) e reduz a zero a alíquota do PIS/Cofins de produtos relacionados. O objetivo da primeira medida seria coibir práticas de evasão fiscal comuns ao mercado de vidro.

Já a segunda medida, segundo o governo, corrigiria distorções na incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre cateter intravenoso periférico e artigo para fístula arteriovenosa, reduzindo a alíquota do PIS/Cofins para zero tanto nas vendas para o mercado interno como na importação.

