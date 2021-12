STF estabelece prazo de cinco dias para governo explicar prescrição médica para vacinação infantil

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu um prazo de até cinco dias para que o Ministério da Saúde (MS) explique a proposta que prevê exigência de prescrição médica para que crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas contra a Covid-19. O ministro atendeu ação protocolada pela Rede na última sexta-feira, 24.

A Rede decidiu acionar o Supremo após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmar nesta semana que o governo federal requisitaria prescrição médica e autorização dos pais para imunizar crianças e adolescentes do grupo supracitado.

O partido disse ainda que a exigência de prescrição médica "demonstra que o ministro da Saúde imagina viver quase que numa bolha elitista, em que cada criança consegue agendar uma consulta".



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No pedido ao Supremo, a sigla solicitou que o MS disponibilize o imunizante “independentemente de prescrição médica ou de qualquer outro obstáculo imposto pelo governo ao direito à saúde e à vida”. A distribuição deve ocorrer de maneira imediata, e “em consonância com as recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária”.

Em oposição ao Ministério da Saúde, o governador Camilo Santana (PT) afirmou que o Ceará irá vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 conforme a posição do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Estados não vão exigir receita médica para aplicar o imunizante.

Parlamentares da oposição apresentaram notícia-crime, ao Supremo Tribunal Federal (STF), contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por suposto crime de prevaricação e incitação ao crime na esteira das divergências a respeito da vacinação infantil no Brasil.

Tags