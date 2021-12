Primeira-dama Michelle fala mais do que Bolsonaro em pronunciamento de Natal

O casal discursou por cerca de um minuto, intercalando as falas, mas a maior parte da mensagem natalina ficou a cargo da primeira-dama. Foi a terceira mensagem do gênero desde o início da gestão

A primeira-dama Michelle Bolsonaro falou por mais tempo do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante pronunciamento de Natal exibido em cadeia nacional de Rádio e TV na última sexta-feira, 24. Bolsonaro e Michelle desejaram feliz Natal à população nesta que foi a terceira mensagem do gênero desde o início da gestão.

O casal discursou por cerca de um minuto, intercalando as falas, mas a maior parte da mensagem natalina ficou a cargo da primeira-dama. “Não economizamos esforços para apoiar a todos, em especial, os mais vulneráveis. Não nos afastamos, em nenhum momento, do que acreditamos e defendemos: Deus, pátria, família e liberdade”, disse Michelle.

E seguiu: “Agradecemos a cada brasileiro pela confiança em nosso país, desejamos que todos celebrem este Natal do jeito que amamos, com nossos familiares e amigos. Temos a honra de desejar a você e à sua família um Natal abençoado e repleto de alegrias".

Bolsonaro, por sua vez, pontuou que apesar de um ano com muitas dificuldades não faltaram “seriedade, dedicação e espírito fraterno no planejamento e na construção de políticas públicas em prol de todas as famílias" ao seu governo. Ele desejou que 2022 seja um ano de “esperanças, conquistas e realizações”.

Confira o discurso na Íntegra:

Bolsonaro: Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus chegamos a mais um Natal.

Michelle: Um tempo especial na vida de todos os brasileiros. Tempo de agradecer, construir e confraternizar.

Bolsonaro: Estamos finalizando mais um ano, um ano de muitas dificuldades, contudo, não nos faltaram seriedade, dedicação e espírito fraterno no planejamento e na construção de políticas públicas em prol de todas as famílias.

Michelle: Com dignidade e respeito ao próximo, não economizamos esforços para apoiar a todos, em especial os mais vulneráveis, não nos afastamos em nenhum momento do que acreditamos e defendemos. Deus, pátria, família e liberdade. Agradecemos a cada brasileiro pela confiança em nosso país. Desejamos que todos celebrem este Natal do jeito que amamos, com nossos familiares e amigos. Temos a honra de desejar a você e a sua família um Natal abençoado e repleto de alegrias.

Bolsonaro: Que 2022 seja um ano de esperança, conquistas e realizações. Que Deus proteja as nossas famílias. Muito obrigado.



