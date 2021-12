Presidente eleito do Chile reage após falas da família Bolsonaro: "Claramente somos muito diferentes"

Após quatro dias de silêncio sobre a vitória do esquerdista, Bolsonaro disse ter determinado ao Itamaraty que cumprimentasse "o tal do Boric"; filho do presidente comparou políticas do chileno ao de governos da Venezuela

O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, de 35 anos, reagiu aos comentários feitos pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) e por seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) após a sua vitória no segundo turno da eleição chilena do último dia 19 de dezembro. Segundo o periódico chileno La Tercera, ao ser questionado sobre a postura da família Bolsonaro, Boric teria respondido: “Claramente somos muito diferentes”.

Bolsonaro disse em uma live nas redes sociais que determinou ao Itamaraty que cumprimentasse “o tal do Boric” após quatro dias de silêncio sobre a vitória do esquerdista. Ele aproveitou para ressaltar a abstenção no pleito, uma marca desde 2012, quando o voto passou a ser facultativo no Chile. Apesar disso, a eleição deste ano foi a que teve maior comparecimento em um segundo turno desde que o voto deixou de ser obrigatório.

Nesta semana, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo comparando propostas do novo presidente chileno para os impostos ao que prometiam os últimos presidentes da Venezuela, o ex-gestor Hugo Chávez, e o atual mandatário Nicolás Maduro. Boric respondeu dizendo que "claramente, somos muito diferentes".

O próximo presidente chileno disse que não havia ficado sabendo dos comentários, mas que os analisaria. “Não vou fazer declarações destemperadas. Acredito que quando estamos falando de políticas de Estado é preciso ser um pouco mais cuidadoso”, afirmou, na saída de uma unidade onde fora receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Ex-líder estudantil, Boric deve assumir a presidência em 11 de março de 2022. Após derrotar o candidato de extrema-direita José Antonio Kast no segundo turno presidencial, Boric será o líder mais jovem da história chilena.



