Bolsonaro reconhece que Lula tem voto, mas questiona quantidade de eleitores

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu, na última sexta-feira, 24, que o seu principal adversário na corrida presidencial de 2022, o ex-presidente Lula (PT), tem apoio popular e votos, mas colocou em xeque a força do petista apontada em pesquisas eleitorais recentes.

"Tem gente que é apaixonada pelo Lula. Tem voto? Tem voto. Mas não acredito nesse montante todo que está aí. Outra coisa, tem que enfrentar. A decisão do voto, com todo respeito, é mais de vocês do que de mim", disse a jornalistas no Alvorada. A fala marca uma mudança de postura do presidente, que vinha minimizando a popularidade do petista.

Levantamento divulgado pelo instituto Datafolha, no último dia 16 de dezembro, mostrou que Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno com 48% da preferência, enquanto Bolsonaro tem 22%. Na sequência, aparecem o ex-juiz Sérgio Moro (9%) e o ex-ministro Ciro Gomes (7%).

Na mesma ocasião, Bolsonaro disse ainda que não pretende contratar marqueteiros para a sua campanha ao Planalto em 2022 e que vai mostrar o que foi feito. "Não é essa a intenção (contratar marqueteiro). Devo ter produtores de imagens. Nós temos imagens para mostrar das minhas viagens do Brasil todo. É botar ali, já que vamos ter tempo de televisão do PL, talvez mais algum partido que vier conosco. É mostrar o que foi feito".



