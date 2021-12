Bolsonaro fala que pode atender auditores da Receita, mas que depende de aval da Economia

A fala do presidente ocorre no contexto da pressão feita por auditores da Receita que aprovaram uma greve por insatisfação após o governo dar aumento para profissionais da segurança pública

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que deve se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar sobre a possibilidade do tratado de produtividade solicitado por auditores da Receita Federal, mas ressaltou que o tema depende do aval da pasta. Categoria deve paralisar as atividades na próxima segunda-feira, 27, até que o governo edite medida para garantir o bônus de eficiência.

“Nós temos um teto rígido, infelizmente. Eu gostaria de conceder reajuste do servidor. Agora, continuo conversando com a equipe econômica para ver o que a gente pode fazer. Os servidores tiveram uma reforma previdenciária, uma inflação de 10% esse ano, está bastante difícil a situação deles", disse.



E seguiu: "No Orçamento, foi reservado R$ 2 bilhões para atender uma outra categoria (policiais) que, por ventura, estava mais prejudicada. Agora o que eu vi é que preferem não ter para ninguém do que ter para alguns poucos. Vamos ver como é que fica. Nada está definido nessa questão”, concluiu.

A fala do presidente ocorre no contexto da pressão feita por auditores da Receita que aprovaram uma greve por insatisfação pela preferência do governo em dar aumento para profissionais da segurança pública, considerada por analistas políticos uma base eleitoral importante para Bolsonaro em 2022.

Nos últimos dias, auditores e analistas da Receita Federal vêm entregando cargos de chefia para protestar contra Orçamento aprovado no Congresso que prevê reajustes para somente para os policiais federais.

