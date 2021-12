STF é aprovado por 23%; entre bolsonaristas, cai para 12%

Para 23% dos brasileiros, é bom ou ótimo o papel desempenhado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Há 37% que o considera regular, e 34%, ruim ou péssimo. É o que mostra pesquisa Datafolha que ouviu 3.666 pessoas de 16 anos ou mais, de 191 municípios do Brasil, entre 13 e 16 de dezembro.

A impressão é pior entre os que têm intenção de votar no presidente Jair Bolsonaro (PL), que deve tentar reeleição em 2022.

Sobre o assunto Bolsonaro defende reajuste a servidores e diz que teto de gastos é 'mortal'

Ministério muda plataforma para consulta sobre vacinação de crianças

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os simpatizantes do presidente, a avaliação ótima ou boa do STF equivalente a 12%, contra 57% que rejeitam o trabalho da Corte. O mandatário é o principal crítico da mais alta corte de Justiça do País, colecionando atritos abertos com os ministros Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso, por exemplo.

Entre eleitores do ex-presidente Lula (PT), pré-candidato à Presidência, a rejeição ao STF é de 24%. Totalizam 30% os que gostam da atuação do conjunto dos ministros. O levantamento foi executado quando André Mendonça já havia sido sabatinado pelos senadores e aprovado como novo membro da Corte.

Tags