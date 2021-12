STF deve decidir em fevereiro se caso de rachadinha é crime

Em meados de fevereiro de 2022, entra na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento de uma ação contra o deputado Silas Câmara (Republicanos-AM) por suposto crime de rachadinha ocorrido em seu gabinete. O processo, relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso, só tem efeito prático para o caso em questão.

No entanto, pode ser um parâmetro importante para outros casos, como os que envolvem o presidente Jair Bolsonaro (PL) e familiares, uma vez que Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são investigados por suspeitas de prática similar.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) investiga suspeitas de rachadinhas nos gabinetes de Flávio e Carlos Bolsonaro. O caso de Flávio, hoje senador pelo Rio de Janeiro, teria ocorrido quando ele era deputado estadual naquele estado, entre os anos de 2007 e 2018. Já Carlos, vereador na capital do estado, começou a ser investigado em 2019.

No ano passado, Barroso votou pela condenação no caso Silas Câmara entendendo que houve peculato. No entanto, o ministro Kassio Nunes Marques pediu vista e a discussão foi adiada. De acordo com a colunista do UOL Carolina Brígido, ainda não há entendimento pacífico sobre se a prática que configura a chamada rachadinha é crime.

Mesmo quando a prática é considerada crime, há divergência sobre se o método configuraria peculato ou corrupção. No entanto, entre os ministros do Supremo espera-se que a maioria vote para enquadrar a rachadinha, em alguma medida, como prática criminosa.

Reportagens do UOL apontaram que o próprio presidente Bolsonaro também teria participado de esquema de rachadinha quando era deputado federal. A Procuradoria-Geral da República investiga, preliminarmente, essas suspeitas. No entanto, não há possibilidade de punição enquanto Bolsonaro ocupar a Presidência.

