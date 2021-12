Ministro do Turismo não apresenta passaporte da vacina e é barrado em museu

Gilson Machado, titular do Turismo, disse que estava com o comprovante de vacinação em mãos, mas que outros membros da comitiva, não

Na semana passada, o ministro do Turismo, Gilson Machado, desistiu de visita que faria ao Museu Cais do Sertão, em viagem oficial ao Recife, em Pernambuco. Já na entrada do equipamento, ele foi informado que ele e sua comitiva precisavam apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 para adentrar o local. As informações são da coluna da Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

Ao ser questionado sobre o caso, ministro Machado respondeu, por meio de nota, que está imunizado e que tinha seu comprovante de vacinação em mãos. Contudo, ele explicou que a visita foi cancelada porque outras pessoas que o acompanhavam na comitiva não estavam com o documento.

Mas ele acrescentou que "é contrário a qualquer medida de segregação entre brasileiros ou que vá contra o direito de ir e vir do cidadão". A comitiva do ministro incluía o secretário estadual de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freyre Neto.

