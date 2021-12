Durante balanço da gestão em 2021, Evandro Leitão anuncia projeto de descentralização da ALCE

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado Ceará (ALCE), deputado Evandro Leitão (PDT), usou o primeiro expediente da sessão plenária desta quinta-feira, 23, para apresentar o balanço das ações desenvolvidas pela Casa em 2021. Para 2022, o parlamentar destacou o projetos que aproximam a Assembleia dos cearenses.

Na ocasião, ele anunciou o projeto de descentralização da ALCE. A ideia é implantar os serviços da Casa nas 14 macrorregiões do Estado, iniciando pelo Cariri e Região Norte. "Iremos nos dedicar, nos empenhar para entregar o máximo de equipamentos para a sociedade cearense, porque dessa forma iremos, efetivamente, descentralizar os serviços da Assembleia Legislativa", defendeu.

"Quando nós implantamos estrutura física nos municípios, além do sentimento de pertencimento, a população estará sentindo que o Poder Legislativo está efetivamente próximo", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Evandro lembrou ainda do projeto da Mesa Diretora que vai possibilitar a realização de mais sessões itinerantes, que levam serviços da ALCE e de parceiros para os cidadãos. “Estamos querendo realizar uma já no final de fevereiro, em março, outra”, adiantou. A estimativa é de quatro itinerantes até junho.

O presidente ressaltou que outros projetos foram desenvolvidos para aproximar os cidadãos à Assembleia Legislativa, a exemplo do programa "Grandes Debates – Parlamento Protagonista" e do "Move Ceará", que ouve as demandas do setor produtivo para acelerar a retomada do crescimento econômico no Estado no momento pós-pandemia.

"Tenham certeza de que esse foi um ano desafiante, mas de superação. E estamos cada vez mais próximos de nosso objetivo maior que é estar sempre com a população", destacou.

Tags