Bolsonaro fará pronunciamento de Natal em cadeia de rádio e TV às 20h30

O governo federal convocou rede nacional obrigatória de emissoras de rádio e televisão para a transmissão do pronunciamento de Natal do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo a convocação, o pronunciamento será feito nesta sexta-feira, 24, com duração de 1 minuto e 34 segundos, aproximadamente, devendo ir ao ar às 20h30.

A convocação da rede, no entanto, é para o período de 20h30 às 20h35.

Tags