Novo grupo de 24 pesquisadores ligados à Capes renuncia; total já é de 138

Outros 24 pesquisadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) renunciaram ao trabalho, na noite da última quarta-feira, 22, como forma de demonstrar insatisfação com a gestão do órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Das áreas de zootecnia e recursos pesqueiros, os profissionais entraram para um grupo de 138 colaboradores que pediram o afastamento do órgão responsável pela pós-graduação no Brasil. Desta vez, três coordenadores e 21 consultores estão de saída e reiteram críticas feitas a pressões e supostas tentativas de interferências em seus trabalhos.

“Torna-se insustentável a nossa continuidade na Coordenação neste momento em que é veiculada uma carta aberta demonstrando alinhamento da alta diretoria da Capes, seguida do pedido de exoneração do diretor de Avaliação, Flávio Anastácio de Oliveira Camargo”, diz uma carta divulgada pela Folha de S.Paulo.

Os pesquisadores entendem que a saída de Camargo “é mais um capítulo na fragmentação que assola o Sistema Nacional de Pós-Graduação e a Capes”. O diretor pediu demissão na semana passada e foi a primeira baixa no alto escalão do órgão. Desde novembro, a Capes já perdeu pesquisadores das áreas de matemática, química, engenharia e física por insatisfação com a atual gestão da presidente Cláudia Queda de Toledo.

