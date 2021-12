José Sarto cobra pênaltis em inauguração de Areninha no Conjunto Esperança

A Areninha do Conjunto Esperança foi entregue na noite desta quinta-feira, 23, pelo prefeito José Sarto. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o equipamento é o 15º inaugurado este ano. Durante a cerimônia de abertura, o gestor aproveitou para testar a infraestrutura do local e, junto de crianças moradoras do bairro, cobrou pênaltis.

Sobre o assunto Prefeitura de Fortaleza realiza inauguração da Areninha Campo Novo Mondubim

Em campo sem preconceitos, I Copa de Fut7 da Diversidade começa na Areninha do Castelão

Criação de ecopontos em Forteleza completa 6 anos; saiba quais são os pontos espalhados pela Cidade

Patrimônio histórico de Fortaleza, Cidade da Criança é reinaugurada após um ano e meio em reforma

O projeto Areninhas teve início em 2014. O objetivo é entregar à população equipamentos esportivos onde a comunidade possa, além de praticar atividade física, ter um espaço seguro de convivência, lazer e formação cidadã. “É um presente de Natal para a juventude”, disse Sarto. No local, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique; o secretário de Infraestrutura, Samuel Dias; o secretário do Esporte e Lazer, Ozires Pontes; além da vereadora Tia Francisca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de entrar em campo, o prefeito cumprimentou todos os garotos ali presentes. “Quem vai bater pênalti ai?”, perguntou Sarto. “Eu sou especialista em pênalti”, disse um dos garotos, seguido por vários sinais afirmativos. Após vários garotos tentarem marcar o gol, Sarto também tentou mostrar a habilidade.

José Sarto, no entanto, não teve tanta sorte e errou. Da mesma forma, o vereador Antônio Henrique teve uma jogada frustrada. Momento depois, o prefeito volta a tentar a jogada e, dessa vez, acerta o gol. “Me dá um chute, man”, gritou um dos garotos para o gestor.

Em 2021, já foram entregues as Areninhas Unidos do Dendê, Santa Rosa, Haroldo Abreu Serpa (Pedras), Beira Rio (Conjunto Palmeiras), Bela Vista, Jardim Iracema, Paulo Benevides (Messejana), Luciram Girão (Sapiranga), Murilão (Messejana), Jardim das Oliveiras, Vila Velha, Cidade 2000, Campo Novo Mondubim e Praça da Juventude.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags