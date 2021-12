Enquete O POVO: Você concorda com o fim das prisões de pessoas pobres que, por fome, furtam alimentos?

A deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) apresentou um projeto de lei que prevê o fim da prisão em casos de furtos de alimentos e de outros produtos considerados de primeira necessidade.



A proposta prevê incorporar ao Código Penal termos como furto por necessidade: “quando a coisa for subtraída pelo agente, em situação de pobreza ou extrema pobreza, para saciar sua fome ou necessidade básica imediata sua ou de sua família” e ainda o "furto insignificante": sem dano relevante ao patrimônio.



Práticas de furto de alimentos têm aparecido com mais frequência em noticiários pelo País com a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19; tendo inclusive registrado decisões recentes do Judiciário que liberaram pessoas que foram presas após furtar alimentos por conta da fome. A ideia é que, caso o juiz não decida pela absolvição, essas práticas tenham punições leves como prestação de serviços à comunidade ou aplicação de de multas, a depender do caso.



Nesse contexto, e para saber a sua opinião sobre o tema, O POVO realiza um enquete, sem valor científico, com a seguinte pergunta: Você concorda com o fim das prisões para pessoas pobres que, por fome, furtam alimentos?

