Bolsonaro fará pronunciamento de rádio e TV em véspera de Natal

Estimativa é que fala do presidente dure cerca de um minuto e meio

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), fará um pronunciamento de rádio e TV na noite desta sexta-feira, 24, véspera de Natal. A fala do mandatário irá ao ar às 20h30min, com previsão de durar aproximadamente 1 minuto e meio.

Com o surgimento da pandemia do novo coronavírus, os pronunciamentos de Bolsonaro realizados desde 2020 têm sido alvo de panelaços em diversas cidades do Brasil.

Sobre o assunto Pesquisa PoderData: Lula tem 40% das intenções de voto contra 30% de Bolsonaro no 1º turno

Bolsonaro decide esticar férias e só retorna a Brasília na sexta-feira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No pronunciamento de Natal de 2020, Bolsonaro agradeceu os profissionais de saúde pela atuação durante a pandemia, mas não citou a vacina. A primeira-dama Michelle Bolsonaro também participou do pronunciamento, fazendo referência aos voluntários que atuaram na linha de frente contra a pandemia.

Bolsonaro deverá passar o Natal na Capital Federal após retornar de um período de recesso no litoral de São Paulo.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags