Sarto sobre pesquisa: "É um puxão de orelha para a gente trabalhar todo dia"

O prefeito José Sarto (PDT) comentou a pesquisa Opnus, que traz a avaliação da gestão municipal quase no fim do primeiro ano. Os números mostram divisão: 49% de aprovação e 45% de reprovação, com 5% que não sabem ou não responderam.

Nos critérios de avaliação, 6% apontaram o governo como ótimo e 18% como bom. A avaliação que mais se repetiu foi regular: 42%. Houve ainda 12% que apontaram o governo como ruim e 18%, péssimo. Não sabem ou não responderam 3%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sarto disse receber o resultado com humildade. "É um puxão de orelha para a gente trabalhar todo dia, o dia todo, como tem feito essa equipe", afirmou ao repórter Luciano Cesário, do O POVO, na terça-feira, 21.

Sobre o assunto Pesquisa Ceará: governador Camilo Santana tem 78% de aprovação

O que o cearense acha do governo Bolsonaro: 25% aprovam e 73% desaprovam

Cearense acha Bolsonaro melhor no combate à pandemia que na média do governo

A pesquisa foi realizada de 4 a 11 de dezembro. Foram feitas entrevistas presenciais domiciliares com 600 pessoas de Fortaleza. A margem de erro na pesquisa sobre a Capital é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

"O que nós temos de fazer é trabalhar muito para corresponder à expectativa muito justa das pessoas. As pessoas estão indignadas, e com razão, pelo que acontece não na política, mas eu diria na vida, de modo geral. Nossa equipe continua trabalhando", disse ele.



Tags