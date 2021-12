Chefe de gabinete de Bolsonaro compra terreno de R$ 2 milhões em Brasília

Célio Faria Júnior e sua esposa, ocupam cargos em pastas ligadas à Presidência e postos de conselheiros em empresas públicas, com ganhos que superam o teto do funcionalismo, fixado em R$ 39 mil por mês

O chefe do gabinete do presidente Jair Bolsonaro (PL), Célio Faria Júnior, comprou um terreno, em Brasília, avaliado em R$ 2,15 milhões. Desde a chegada de Bolsonaro ao Planalto, em 2019, os ganhos de Célio e da sua esposa Vanessa passaram de cerca de R$ 40 mil para R$ 76 mil mensais, segundo informações divulgadas pelo portal UOL.

Em 2020, Faria foi promovido ao cargo atual com remuneração bruta de R$ 22,5 mil. Já Vanessa atua como secretária-executiva da Secretaria Geral da Presidência e ganha R$ 20,9 mil. Além dos cargos, o casal também passou a ocupar postos de conselheiros em empresas públicas, driblando o teto do funcionalismo, fixado em R$ 39 mil por mês.

De acordo com o UOL, desde maio de 2019, Faria Júnior integra o conselho de Itaipu, com remuneração de R$ 34 mil brutos. Já Vanessa possui assento no Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e no Conselho Fiscal da Emgea (Empresa Gestora de Ativos) onde recebe R$ 3,5 mil e R$ 4,4 mil, respectivamente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags