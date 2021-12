Bolsonaro nunca conversou sobre ser vice na chapa de 2022, diz Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira, 22, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, nunca conversou com ela sobre a possibilidade de ela compor a chapa, como vice-presidente, nas eleições à Presidência da República no ano que vem. "Vamos deixar claro: nunca o presidente conversou comigo sobre esse assunto", reforçou a ministra, em entrevista ao vivo no programa Fábio Sousa, de Goiás, após ser indagada a respeito do assunto.

E acrescentou: "Isso (ser indicada a vice) não é um projeto pessoal; tem de ser um projeto do presidente. Ele é quem vai decidir, lá na frente, quem é o melhor vice pra ele."

Ela confirmou que, na semana passada, colocou o nome dela à disposição do DEM (seu partido) para se candidatar a senadora por Mato Grosso do Sul em 2022.

"Coloquei meu nome à disposição do partido para ser pré-candidata", disse a ministra da Agricultura.

