Saiba quem é André Janones, presidenciável que empatou com Doria na última pesquisa Ipec

Janones foi eleito para cadeira na Câmara Federal em 2018, com 178 mil votos, pelo estado de Minas Gerais; ele aparece com 2% das intenções à Presidência, ao lado do governador de SP

Com desempenho próximo a de candidatos da chamada "terceira via", o deputado federal André Janones (Avante-MG) chamou atenção após divulgação da mais recente pesquisa Ipec, que saiu na última terça-feira, 14. Com 2% das intenções, o deputado que exerce seu primeiro mandato empata com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O deputado mineiro de 37 anos foi eleito em 2018 com 178 mil votos. Após o anúncio do resultado da pesquisa, ele usou as redes sociais para comemorar o aumento de buscas por seu nome na internet. “Muita gente procurando saber quem é Janones, fico muito feliz”.

Com margem de erro de dois pontos percentuais, Janones também empata tecnicamente com os candidatos Ciro Gomes (5%) e Sergio Moro (6%). Assim, ele destacou a colocação que o aproxima de nomes relevantes da "terceira via".

Integrante assumido do "baixo clero" da Câmara, seus números nas redes sociais impressionam e se aproximam ao do presidente Jair Bolsonaro (PL), destacado pelo seu poder de engajamento nas redes. No Facebook, ele é o único político que consegue rivalizar em audiência e engajamento com o atual presidente. Em post recente na rede, no qual defendeu o Auxílio Brasil de 400 reais, ele obteve 2,2 milhões de visualizações.

No total, o parlamentar conta com 8 milhões de seguidores no Facebook, 2 milhões no Instagram e 1,4 milhão no YouTube. Ele ganhou popularidade na internet por seus vídeos na greve dos caminhoneiros; o sucesso impulsionou sua candidatura em 2018.



Janones se tornou uma espécie de porta-voz informal dos caminhoneiros durante a greve da categoria no governo Michel Temer (MDB) — um vídeo gravado por ele numa estrada de Mina Gerais alcançou mais de 15 milhões de visualizações.

Ao lançar a sua pré-candidatura, o deputado, que não é ligado nem a Bolsonaro nem a Lula (apesar de ter sido filiado ao PT de 2003 a 2012), também atacou a terceira via. “Essas candidaturas continuam deixando de fora os que realmente deveriam ser os protagonistas das discussões políticas: os mais pobres, os trabalhadores, quem está na favela e, normalmente, é excluído”, disse ao jornal O Estado de Minas.

