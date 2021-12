Ministro Luís Roberto Barroso é visto cantando com Diogo Nogueira em casamento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, foi visto cantando e dançando, ao lado do cantor Diogo Nogueira, em uma festa de casamento no último sábado, 18, em Rio Claro-SP.

O ministro tornou-se alvo de críticas, nas redes sociais, pois aparece sem máscara e próximo dos demais presentes. Nas imagens também aparece o jornalista da Globo Heraldo Pereira, que festeja ao lado de Barroso. O trio canta a músicas como “Aquarela Brasileira” e "Vou Festejar".

Internautas alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) rechaçaram o ministro por se aglomerar sem máscaras e usaram o momento para criticar a liminar que determinou a obrigatoriedade do passaporte da vacina para viajantes que ingressam no Brasil; da qual Barroso é autor.

Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, viraliza na internet ao cantar com Diogo Nogueira em festa de casamento pic.twitter.com/M9X3LbIfqP — Social1 (@blogsocial1) December 20, 2021

