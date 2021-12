Jogo Político entrevista senador Eduardo Girão nesta terça, 21; acompanhe ao vivo

O senador e é um dos principais representantes do Podemos no Ceará e fala sobre as estratégias políticas do partido que agora tem o ex-juiz Sérgio Moro como presidenciável

O Jogo Político desta terça-feira, 21, recebe o senador Eduardo Girão (Podemos). Entre os assuntos a serem discutidos com o parlamentar, estão o balanço da CPI da Covid, eleições 2022, candidaturas do ex-ministro Sérgio Moro à Presidência da República e de Capitão Wagner ao Palácio da Abolição, avaliação da gestão de Camilo Santana (PT) e muito mais.

Acompanhe ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Teremos ainda edição nova de Histórias do Poder, com Érico Firmo falando sobre a trajetória do Centrão e a participação cearense na criação do bloco.

A articulação das cúpulas dos partidos para as eleições proporcionais visando a composição da Câmara Federal em 2022 é o tema do comentário de Guálter George no "Alguém me Disse" desta terça.

É logo mais, às 17h30min. Estaremos ao vivo por meio das mídias sociais do O POVO no Facebook, YouTube e Twitter. Aguardamos por você!

Tags