Conheça Irina, namorada de Gabriel Boric, presidente eleito do Chile

A cientista social Irina Karamanos questiona o papel de primeira-dama desde antes das eleições do Chile, em que seu namorado, Gabriel Boric, venceu. Conheça a pesquisadora e sua relação com o presidente eleito

“É um cargo que merece ser repensado porque estamos em tempos diferentes, muitas coisas mudaram. Creio que é necessário repensar o poder e as relações que emergem dele”. É o que pensa Irina Karamanos, namorada do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, sobre a posição de primeira-dama. Cientista social e feminista, ela tem questionado esse papel desde antes das eleições do país no domingo, 19.

Se depender do casal, ela nem mesmo irá assumir as funções de uma primeira-dama. Os dois estão juntos há quase três anos, mas Irina não ficou em evidência durante a campanha presidencial de Boric. Uma de suas aparições aconteceu poucos dias antes da eleição, quando ela subiu a um palanque para ficar ao lado do parceiro em um discurso.

Para Gabriel, a figura de primeira-dama poderia ser suprimida do governo, porque “não faz sentido”. “Não pode haver cargos no Estado que tenham a ver com o parentesco do presidente ou de ninguém. Temos que criar uma instância que seja transparente, com base no mérito e carreiras de serviço público, e não de laços de sangue ou afinidade com o presidente”, declarou ele sobre o assunto.

Quem é Irina, namorada de Gabriel Boric, novo presidente do Chile?

Informações do jornal La Tercera detalham que Irina tem 32 anos idade e é uma cientista social com formação em educação, antropologia, gestão cultural e formação cidadã. Ela é membro e delegada metropolitana do partido Convergência Social, o mesmo de Boric. Seu círculo íntimo de amigos a descreve como “discreta” e “reservada”; já os amigos de Boric confirmam que ela é sua principal “confidente”.

Ainda conforme o veículo, Irina teve papel significativo junto à Frente Ampla para encorajar Boric a se candidatar à presidência. “Com o Gabriel faço parte do mesmo projeto político, compartilhamos essas convicções e esperanças concretas de contribuir para a construção de uma sociedade alternativa”, declarou ela à imprensa chilena. A cientista social não tem perfil público no Instagram e geralmente utiliza o Twitter para comentários políticos ou ligados ao seu partido.



Atualizado às 21h53min

