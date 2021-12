Carlos Sampaio critica ano legislativo e diz que aprovação do 'fundão' é escárnio

O deputado federal Carlos Sampaio (PSDB-SP) fez uma publicação no Twitter na qual cita propostas de leis que considera importantes e que não avançaram no Congresso Nacional neste ano. O tucano ainda criticou a aprovação do fundão eleitoral. Novo relatório do deputado Hugo Leal (PSD-RJ) para o Orçamento de 2022 deve propor um valor de R$ 4,7 bilhões para o fundo de financiamento de campanha eleitoral. "Classifico o ano legislativo como VERGONHOSO. Não conseguimos votar absolutamente nada do que o povo brasileiro exigiu, como a PEC da 2ª Instância e o Fim do Foro Privilegiado. Pra piorar, o Congresso aprova um fundão de mais de 5 bilhões de reais. Um escárnio!", escreveu Sampaio.

