Advogado que arremessou cerveja em Luciano Hang é demitido e diz estar sendo ameaçado

Após arremessar um copo de cerveja no empresário Luciano Hang durante a final da Copa do Brasil, o advogado Eduardo Alves foi demitido do escritório Araúz Advogados. A ação do torcedor do Athlético Paranaense foi gravada e viralizou.

“Repudiamos toda e qualquer forma de agressão física ou verbal e não coadunamos com tais práticas em nosso dia a dia de trabalho”, afirmou o escritório onde o advogado trabalhava por meio de nota divulgada no Instagram.

O homem foi demitido dois dias depois da interação com Luciano Hang, na noite do dia 15 de dezembro. Nas redes sociais, Eduardo afirmou que a ação teve como motivação o descontentamento da proximidade do empresário com o presidente Jair Bolsonaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A motivação do meu ato, naquela noite, foi por, assim como milhões de brasileiros, estar presenciando as diversas barbaridades promovidas pelo atual Governo Federal”, disse. “Como sou uma pessoa com caráter e com boa educação, lamento e posso dizer que quase me arrependo pela deselegância de ter arremessado alguns poucos ml de cerveja no sr. Luciano Hang.”

Eduardo afirmou ainda que está sendo ameaçado e que a sua vida “virou um inferno” depois do momento viralizar. “Mas preciso dizer: Sr. Hang, você é o que há de mais podre nesse país, e gente como você eu vou enfrentar todos os dias da minha vida, até o fim”, reafirmou.



Hang também comentou sobre o episódio e fez expôs Eduardo durante live em seu perfil pessoa. O empresário mostrou fotos e postagens do advogado, além de chamá-lo de "Doutor Esquerdinha".

NOTA DE ESCLARECIMENTO



Através dessa nota venho esclarecer fatos que ganharam repercussão devido à covardia do Senhor Luciano Hang. Peço que compartilhem! — Edu Alves

Tags