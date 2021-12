Ouvidor-geral da Defensoria Pública Geral do Ceará que foi afastado retoma o cargo

O advogado Alysson Frota foi alvo de denúncia de entidades da sociedade civil e movimentos sociais, que entraram com ação para suspender sua nomeação por supostas irregularidades no processo

Afastado do cargo de Ouvidor-geral após denúncia de irregularidades no processo de escolha que consagrou sua nomeação, o advogado Alysson Frota foi restabelecido ao posto nesta quinta-feira, 17. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará após análise detalhada dos "fatos referentes ao processo eleitoral iniciado em eleição em junho", segundo afirma despacho do desembargador Teodoro Silva Santos. Ele reforça "que o processo foi legal, legítimo e democrático, reconhecendo a autonomia da Instituição e a legitimidade do Conselho Superior da Defensoria Pública."

O advogado Alysson Frota foi alvo de denúncia de entidades da sociedade civil e movimentos sociais, que entraram com ação para suspender sua nomeação por supostas irregularidades no processo. Na ocasião, não foi formada a lista tríplice para eleição que ocorreu no dia 28 de agosto.

Na decisão recente, o desembargador destaca que a lista não foi feita porque os demais candidatos não entregaram toda a documentação exigida no edital e, portanto, tiveram a candidatura indeferida. A versão é a mesma sustentada pelo advogado que, ao lamentar o afastamento em nota, enfatizou que entregou os documentos exigidos dentro do prazo e atendeu a todos os requisitos, sendo o único a ter o nome deferido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alysson Frota recebeu o apoio de mais de 100 instituições cearenses, que lançaram carta aberta, em julho deste ano, afirmando que ele “representa sem dúvida alguma os anseios plurais da sociedade civil organizada perante a Ouvidoria Geral”.

Na decisão que afastou o advogado, o juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava considerou que houve "formalismo exacerbado" ao serem indeferidas algumas candidaturas.

Tags