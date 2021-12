Idilvan lança projeto que permite à população indicar destino de emendas do orçamento

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE) lançou a primeira chamada do projeto de Emendas Participativas, que permite à população indicar o destino de verbas de emenda parlamentar. O pedetista irá destinar R$ 1.200.000,00 em recursos, para que sejam investidos de maneira colaborativa, por meio de chamada pública, com classificação baseada em critérios técnicos previamente estabelecidos em edital. Em seguida, os projetos inscritos e classificados seguirão para etapa de votação popular.

"Mais do que fiscalizar, as pessoas devem participar dos mandatos dos políticos que elegem para lhe representar. Pensando nisso, estamos lançando a 1ª Chamada de Emendas Participativas do nosso mandato para que a população escolha projetos para os quais destinaremos recursos das emendas parlamentares individuais.", anunciou o deputado nas redes socais.

Os interessados em participar devem inscrever seus projetos até o próximo dia 17 de janeiro. Podem ser inscrever apenas prefeituras. Desse modo, as entidades interessadas em concorrer a esta chamada

deverão procurar a gestão municipal de suas respectivas localidades, solicitando a inscrição e posterior execução do projeto proposto.

As prefeituras poderão inscrever projetos nas seguintes áreas: Causa Animal; Cuidado com o Idoso; Cultura; Educação Especial; Esporte e Meio Ambiente. O projeto mais votado em cada área temática será contemplado com até R$ 200.000,00 para a sua execução.

A etapa de votação popular começa no dia 21 de janeiro de 2022 e se encerra no dia 10 de fevereiro. A lista de projetos vencedores será divulgado no dia 11 de fevereiro.

Confira o edital

