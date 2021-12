Camilo vê dificuldades para 3ª via na eleição presidencial

Governador do Ceará defende aliança das forças progressistas no primeiro turno se possível, ou ao menos no segundo turno

O cenário para a terceira via não está fácil, aponta o governador Camilo Santana (PT), a partir das pesquisas eleitorais. Apesar disso, ele pondera que o que há é uma situação de momento e não descarta que haja surpresas.

"O cenário, pelo menos o que as pesquisas estão apresentando, tem colocado dificuldades nessa terceira via. Porém, repito, pesquisa é uma situação de momento, tudo pode mudar. Principalmente neste país, que as coisas acontecem repentinamente. (Coisas) inusitadas". A declaração foi feita em entrevista ao programa Jogo Político, nesta sexta-feira, nas mídias do O POVO.

Camilo é aliado de Ciro Gomes (PDT), um dos nomes que tentam se colocar como candidato de terceira via. Ele está em disputa direta, conforme as pesquisas, com Sergio Moro (Podemos) e João Doria (PSDB). O governador é ainda do mesmo partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Camilo é a favor de uma aliança entre as forças progressistas. "Vou continuar defendendo a tese: quanto mais propostas se apresentem para o eleitorado brasileiro, melhor para a democracia. Porém, eu defendo e acredito que os candidatos, os nomes que estão colocados, que são nomes progressistas precisam dialogar e construir os caminhos, se possível no primeiro turno. Se não possível, no segundo turno."

