Jogo Político entrevista o governador Camilo Santana nesta sexta

O programa Jogo Político entrevista, nesta sexta-feira, 16, ao vivo, o governador Camilo Santana (PT). Em debate, o petista vai falar sobre o balanço da sua gestão para este ano e seu futuro político em uma eventual candidatura ao Senado Federal em 2022. Para acompanhar o bate-papo, que começa às 9 horas, basta acessar as redes sociais do O POVO: Youtube, Facebook e Instagram.

Na ocasião, a entrevista também abordará as polêmicas que envolvem a operação da Polícia Federal que atinge principalmente os irmãos Cid, Ciro e Lúcio Ferreira Gomes, para investigações acerca de suposto esquema para pagamento de propinas entre 2010 a 2014.

O governador, para ser candidato ao Senado em 2022, deve renunciar ao mandato em abril do próximo ano, portanto daqui a apenas 5 meses. Pela legislação eleitoral vigente, o Ceará, a partir de então, passará a ser governado pela atual vice-governador, Izolda Cela (PDT). Enquanto isso, para sua sucessão, o PDT já apresenta o nome de quatro pré-candidatos.

O partido de Camilo, o PT, contudo, ainda estuda se permanece como base aliada ou se pode sair para concorrer com candidato próprio para o governo estadual. Uma ala mais radial da legenda, liderada pela deputada Luizianne Lins e pelo deputado José Airton, encontram dificuldades em dialogar em torno do nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para cabeça de chapa.

No âmbito nacional, Camilo pode ainda acompanhar a tendência de 2018 e fazer palanque duplo para o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes, ambos presidenciáveis.

