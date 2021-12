Jogo Político #164: A briga de aliados de Bolsonaro e Moro na base do Capitão Wagner

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) tenta reunir uma ampla aliança para enfrentar o grupo Ferreira Gomes no Ceará. O eixo da aliança reúne aliados do presidente Jair Bolsonaro e do ex-juiz Sergio Moro. Nesta semana, já houve desentendimentos, com críticas nas redes sociais do deputado estadual bolsopnarista André Fernandes (Republicanos) ao senador Luis Eduardo Girão (Podemos), correligionário e apoiador de Moro. O foco da divergência é a política sobre armas. O possível impacto dessa disputa para a candidatura do Capitão Wagner é o tema do episódio 164 do podcast Jogo Político.

Participam do episódio os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista do O POVO, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista de Política.

