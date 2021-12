Ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio presta "irrestrita solidariedade" a Ciro e Cid Gomes

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) prestou solidariedade aos ex-governadores do Ceará, Ciro e Cid Gomes, lideranças do mesmo grupo político que foram alvo de operação da Polícia Federal, nesta quarta-feira, 15, e que investiga suspeitas de pagamento de propina por obras do estádio Castelão para a Copa do Mundo de 2014.



"Estranha e excessiva uma operação dessa natureza, realizada quase uma década após o aludido fato investigado, no caso a construção do Estádio Castelão. Diga-se, o Estádio de futebol de custo proporcional mais barato do Brasil. Os cearenses e brasileiros são as maiores testemunhas das suas histórias de decência, dignidade, espírito público, independência, coragem e muitas realizações", escreveu RC.

Em resposta à ação da PF, Ciro disse não ter dúvidas de que Bolsonaro “transformou o Brasil num Estado Policial”, negou envolvimento com o suposto esquema e afirmou que o "braço do estado policialesco de Bolsonaro, que trata opositores como inimigos a serem destruídos" levantou-se novamente contra ele.

Deputados estaduais do Ceará, da base aliada ao grupo político comandado pelos irmãos Ferreira Gomes e de oposição a eles, repercutiram com O POVO as suas primeiras impressões sobre a operação da PF que teve endereços dos irmãos Ciro e Cid Gomes como alvos de mandados de busca e apreensão.