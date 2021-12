Aliado de Lira, prefeito de cidade em Alagoas já foi preso três vezes e tem gestão inundada por recursos de emendas

A cidade de Rio Largo, no Alagoas, recebeu pelo menos R$ 41,6 milhões de recursos por meio de emendas parlamentares, número que supera cidades maiores do estado como Arapiraca (1,4 milhão) e Maceió (14,7 milhões). O prefeito do município, Gilberto Gonçalves (PP), que é aliado fiel do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e já foi preso três vezes, deixa claro que os recursos do cofres da cidade em ano eleitoral vieram através do parlamentar. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Os recursos foram liberados em agosto de 2020, durante o início da campanha das eleições municipais, para ser aplicado em obras de pavimentação de ruas em Rio Largo. Os três principais contratos foram firmados com a Codevasf, órgão federal que conta com a influência de Lira.

Com discurso de melhorias angariadas com as obras, Gonçalves conseguiu se reeleger, mesmo já tendo sido preso por três vezes ao longo dos últimos 15 anos. O prefeito é investigado pela Operação Taturana, que apura esquemas de "rachadinhas" na Assembleia Legislativa de Alagoas, sendo preso em 2007 no âmbito da inquérito.

Dois anos depois, Gonçalves foi preso pela segunda vez sob acusação de ameaçar de morte um ex-funcionário que o havia denunciado na Justiça do Trabalho. E, em 2014, foi preso novamente por supostamente ter facilitado a fuga de um motorista que havia recebido ordem de prisão por crime eleitoral.

Foi eleito prefeito de Rio Largo em 2016, mas acabou sendo cassado em 2019 pela Câmara Municipal por improbidade administrativa por conta de uma acusação de uso da máquina pública para fins particulares.

Agora reeleito, membros da família de Gilberto Gonçalves estão diretamente envolvidos com a gestão. Sua mulher é vice-prefeita, enquanto a filha é secretária municipal de Relações Institucionais, utilizando a prefeitura como um ponto de apoio para sua pré-candidatura a deputada estadual, de acordo com a reportagem.

A assessoria do prefeito foi procurada pela veículo de imprensa para responder aos questionamentos do jornal, contudo, não se manifestou. Já a equipe de Arthur Lira informou que "todos os recursos de emendas são indicados pelos deputados da bancada alagoana, com participação de deputados de várias legendas, inclusive de oposição". E informou que cidades maiores, como Maceió e Arapiraca, também receberam repasses de emendas de bancada.

A Codevasf destacou, por sua vez, que "encaminhamentos relacionados à responsabilidade por indicações de recursos destinados à Codevasf são externos" ao órgão.



