70% da população não confia em Bolsonaro, aponta pesquisa Ipec

De acordo com a pesquisa Ipec divulgada nessa terça-feira, 14, sete em cada dez brasileiros não confiam no presidente Jair Bolsonaro (PL). O índice de confiança é o pior índice para o chefe do Executivo federal, já que 70% responderam não confiar em Jair Bolsonaro. Outros 27% ainda confiam e 3% não sabem ou não responderam.

Na pesquisa anterior, em setembro, 28% diziam confiar em Bolsonaro, 69% já diziam não confiar e outros 3% não souberam ou não responderam.

Mais da metade da população também desaprova a gestão bolsonarista. Ao menos 55% dos entrevistados avaliam o atual governo como ruim ou péssimo, enquanto somente 19% consideram a gestão ótima ou boa. Outros 25% definem o desempenho do mandatário como regular e 1% não sabem ou não responderam.

O instituto perguntou aos entrevistados se, na avaliação deles, o governo do presidente Jair Bolsonaro está sendo: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. As respostas com “ótimo” e “bom” integram o percentual de aprovação e os de “ruim” e “péssimo”, ao de desaprovação.

O levantamento demonstra que o desempenho do presidente continua sendo mal avaliado. Na pesquisa anterior, o percentual de ótimo ou bom era de 22%, o de regular era de 23%, ruim ou péssimo, 53%. O único percentual não alterado é o dos que não sabem ou responderam, mantido em 1%.

Outra pergunta feita foi sobre a forma de governar do presidente. Ao que 27% responderam aprovar a maneira como Jair Bolsonaro tem gerido o país, 68% desaprovam e 4% não sabem ou não responderam.

O dado também representa uma queda na popularidade do governo, que na pesquisa anterior tinha aprovação de 28% dos entrevistados e reprovação de 68%. O índice dos que não sabem ou não responderam se manteve em 4%.

A pesquisa foi feita de 9 a 13 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

