CPI do Motim vota pedido de dados bancários de entidades militares nesta terça

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Motim na Assembleia Legislativa realiza encontro na manhã desta terça-feira, 14, para analisar um requerimento que solicita cópia da conciliação bancária das entidades de policiais e bombeiros militares entre os anos de 2017 a 2021. O documento é de autoria do deputado Elmano Freitas (PT), relator da comissão.



Durante a reunião, serão comunicados 13 ofícios enviados ao colegiado pelas associações policiais com respostas às solicitações feitas pela CPI. Na última reunião da comissão, foi aprovada a prorrogação de seu funcionamento por mais 120 dias. A CPI foi instalada em 12 de agosto de 2021. o objetivo é investigar se recursos de associações ligadas a agentes de segurança do Ceará ajudaram a financiar atos do motim de agentes registrado ainda em fevereiro de 2020.

De acordo com o relator, a prorrogação se faz necessária, dentre outros fatores, pela demora na entrega de alguns documentos por parte das entidades. “Vários documentos que pedimos às entidades tiveram o prazo de entrega prorrogado”, comentou. Sem detalhar, ele afirmou que a comissão já constatou indícios de “movimentações financeiras estranhas” em contas investigadas.

O colegiado é composto por nove titulares: deputado Salmito (PDT), como presidente; Queiroz Filho (PDT), vice-presidente; Elmano Freitas (PT), relator; Soldado Noelio (Pros); Davi de Raimundão (MDB); Romeu Aldigueri (PDT); Augusta Brito (PCdoB); Nizo Costa (PSB) e Marcos Sobreira (PDT). Os parlamentares suplentes da CPI são Delegado Cavalcante (PTB), Edilardo Eufrásio (MDB), Jeová Mota (PDT), Guilherme Landim (PDT), Oriel Nunes Filho (PDT), Diego Barreto (PTB), Osmar Baquit (PDT), Guilherme Sampaio (PT) e Tin Gomes (PDT).

Ainda nesta terça, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) realiza, às 14h, no Complexo de Comissões Técnicas, um reunião ordinária híbrida para apreciar um projeto de resolução da Mesa Diretora, 10 projetos de lei e 14 de indicação de parlamentares. Após aprovação da CCJR, as matérias serão apreciadas em reunião conjunta das comissões correlatas.

