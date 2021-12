Boris Casoy vai assumir lugar de Alexandre Garcia na CNN Brasil

O jornalista Boris Casoy acaba de ser anunciado pela CNN como o novo comentarista do quadro “Liberdade de opinião”, do programa “Novo Dia”. A vaga foi deixada por Alexandre Garcia, demitido em setembro deste ano por defender tratamento precoce contra a Covid-19, com uso de medicamentos sem eficácia comprovada. De acordo com informações do UOL, o antigo âncora da Band e Rede TV! estreia em janeiro de 2022 no programa diário matinal.

Casoy estava afastado da TV desde 2016, quando saiu da última emissora. Dono dos bordões “isso é uma vergonha” e “é preciso passar o país a limpo", o jornalista ficou nacionalmente conhecido por comentários políticos e por assumir a postura de quem não tem medo de emitir qualquer opinião.

Em 2009, contudo, Boris teve um áudio vazado no ar no qual proferia um palavrão direcionado a dois lixeiros e colocava os trabalhadores como os de “mais baixo da escala de trabalho”.

Na época, Casoy pediu desculpas aos garis e aos telespectadores do jornal, mas acabou condenado a pagar indenizações aos profissionais.



