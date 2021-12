Bolsonaristas chamam Time de "comunista" após decisão que coroou Elon Musk e excluiu Bolsonaro

Entre os apoiadores do presidente, houve tentativas de justificar a sua não escolha. Alegação de fraude e o endosso à possibilidade de sua reeleição à presidência em 2022 estiveram entre as teorias

Nas redes sociais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) insatisfeitos com a escolha do empresário Elon Musk, em detrimento do brasileiro, como "Personalidade do Ano", chamaram a revista Time, responsável por conceder o título, de "comunista".

Alguns indicaram que, embora a revista pudesse escolher outra personalidade para a capa, a despeito da votação popular que escolheu Bolsonaro, o presidente brasileiro já havia se consagrado um líder mundial, como provou a enquete.



Revista @TIME #socialista #Comunista #nazista. O povo não tem poder pra eles. pic.twitter.com/KlmdXfziwH Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 13, 2021

Na semana passada, Jair Bolsonaro chegou a ser anunciado vencedor da votação à “Personalidade do Ano 2021”. O reconhecimento, entretanto, não tem relação com o anúncio oficial desta segunda. O presidente chegou a pedir que a revista americana lhe concedesse o título, após o resultado da enquete, o que não aconteceu.

“Agradeço aos 2.160.000 eleitores que votaram em mim. Esperamos que Revista TIME nos conceda, de fato, o título respeitando o resultado das eleições. Nossos cumprimentos a Donald Trump pelo segundo lugar”, escreveu o chefe do Executivo.

Entre os apoiadores do presidente, houve tentativas de justificar a sua não escolha. Alegação de fraude e o endosso à possibilidade de sua reeleição à presidência em 2022 estiveram entre as teorias.

Bolsonaro recebeu 24% dos votos com base no impacto positivo ou negativo . A vitória contou com forte campanha bolsonarista nas redes sociais. Todavia, a escolha final é de responsabilidade dos editores da revista. Nesta segunda-feira, 13, foi divulgado o resultado para o ano de 2021, que coroou o bilionário Elon Musk.

