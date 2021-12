10 anos após Lei de Acesso à Informação, Assembleia terá Portal da Transparência 

Tramita na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) um projeto de resolução da Mesa Diretora que prevê a criação de um Portal da Transparência no endereço eletrônico da Casa para garantir o acesso público às informações sobre o Legislativo cearense. A matéria é um dos temas a serem debatidos nesta terça-feira, 14, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 14 horas, no Complexo de Comissões Técnicas.

Segundo o documento, além de dispor as informações mediante Portal da Transparência, a Assembleia também deverá garantir o mesmo acesso por meio de ouvidoria parlamentar, participação em audiências públicas, acesso às reuniões plenárias e de comissões, TV Assembleia, Rádio Assembleia e outros meios e instrumento legítimos de divulgação de informações públicas.

Porém, a discussão sobre a ferramenta é promovida de forma tardia. Em 2021, no último dia 18 de novembro, a Lei de Acesso à Informação completou 10 anos. A norma regulamentou trechos da Constituição sobre o direito de receber informações de órgãos governamentais, e acabou com a possibilidade de “sigilo eterno” de documentos.

A Legislação é vista por entidades que participaram da sua aprovação como um avanço na transparência pública. A legislação permite que qualquer cidadão solicite dados da administração pública federal, estadual ou municipal, das 3 esferas de Poder: Executivo, Legislativo e Judiciário. Não é preciso dar um motivo para justificar a demanda por informação.

Sancionada pela presidente Dilma Rousseff (PT) em 18 de novembro de 2011, a LAI é fruto de uma articulação entre políticos e sociedade civil que remonta há, pelo menos, 18 anos.

No âmbito nacional, desde que entrou em vigor, em maio de 2012, já foram enviados 1.079.553 de pedidos para o governo federal, segundo painel da Controladoria Geral da União (CGU). O tempo médio para resposta é de 15 dias.

A presidência da Casa foi procurada e questionada do porquê da demora da AL por instituir o recurso para acesso à informações públicas. Entretanto, não houve retorno até a publicação desta matéria. Para o acesso à informação independentemente de requerimento do cidadão, a Assembleia terá como canal o Portal da Transparência, com o endereço: www.transparencia.al.ce.gov.br.

O site, segundo a AL, disponibilizará de informações de interesse coletivo, produzidas ou custodiadas pela Casa, bem como informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social. A instituição afirma que não haverá prejuízo da divulgação de informações em outros meios oficias e nos demais instrumentos de transparência.

Veja o que determina a Lei de Acesso à Informação:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.