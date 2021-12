TSE apresenta novo modelo de urna eletrônica para eleições de 2022; confira

Uma versão mais moderna, segura e com novos recursos de acessibilidade foi apresentada nesta segunda-feira, 13, pela Justiça Eleitoral. O equipamento foi visto durante visita do ministro Luis Roberto Barroso a uma fábrica de urnas em Manaus (AM).

O modelo utilizado nas últimas eleições era de 2015. A nova urna data de 2020 e traz como novidades: um terminal para o mesário, com tela gráfica, sem teclado físico e superfície sensível ao toque; processador System on a Chip (SOC), 18 vezes mais rápido que o anterior; bateria de Lítio Ferro-Fosfato, que não necessita de recarga e tem expectativa de duração por toda a vida útil da urna; e mídia de aplicação do tipo pen-drive.

A nova urna também promete ser mais célere na identificação dos eleitores. Isso porque, enquanto um está votando, o outro já pode ser identificado pelo mesário, o que deve diminuir filas de espera.

O teclado modelo UE 2020 tem teclas de duplo fator de contato, o que permite ao equipamento identificar por si próprio erros de contato ou teclas com curto-circuito intermitente.

Histórico

As urnas eletrônicas são utilizadas no Brasil desde 1996. De lá para cá, em média, a cada dois anos, novos equipamentos são adquiridos pela Justiça Eleitoral. No pleito nacional de 2022, serão utilizadas máquinas de 2009 adiante. A estimativa é de que existam pelo menos 577.125 urnas no país.

O TSE volta a ressaltar a segurança dos equipamentos, explicando que seria necessário ultrapassar pelo menos 30 barreiras de proteção para fraudar uma urna eletrônica. Elas ainda não se conectam a nenhum tipo de rede, internet ou bluetooth.

"A urna utiliza o que há de mais moderno em termos de criptografia, assinatura e resumo digitais. Tudo isso garante que somente o sistema desenvolvido pelo TSE e certificado pela Justiça Eleitoral seja executado nos equipamentos", informou o Tribunal.



