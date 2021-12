Tríplex do Guarujá, atribuído a Lula, será sorteado na internet por R$ 20

O tríplex no Guarujá (SP) atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será sorteado na internet em 2022. De acordo com o anúncio, os interessados têm de pagar uma mensalidade de R$ 19,90 para participar. A divulgação apostou em um tom humorado e destaca o imóvel como o "mais famoso do Brasil".

"Tríplex do Guarujá. Nenhum outro imóvel do Brasil é tão facilmente identificado quando o apartamento 164-A do Condomínio Solaris, de frente para a praia mais famosa do litoral paulista. Nos últimos anos, ele foi pivô da maior controvérsia da Operação Lava Jato", diz o chamamento.

O empresário Fernando Gontijo, que arrematou o triplex por R$ 2,2 milhões em 2017, conta que a propriedade "faz parte da história do Brasil" e, por isso, merecia ser lançada no mercado de uma forma diferenciada. O sorteio foi revelado pelo jornal Folha de S. Paulo.

"Esse imóvel tem seu próprio valor, que é o de qualquer outro com 215 metros quadrados na praia do Guarujá, e tem também o valor histórico, de ter sido motivo de tanta controvérsia na história recente do nosso país", diz o empresário.

Os interessados em participar devem estar inscritos na plataforma de assinatura mensal no valor de R$ 19,90. Durante quatro meses, outros prêmios, como televisores e carros também serão sorteados. O prêmio final é o tríplex que levou à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Qualquer pessoa pode participar. Eu ficaria muito feliz se o triplex acabasse nas mãos de uma família pobre, que pudesse mudar para sempre a vida dessa família, e assim chegasse a seu enredo final", destaca Gontijo.



Em decisão mais recente, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações do petista no âmbito da Lava Jato, e o processo foi enviado à Justiça de Brasília. Na semana passada, o Ministério Público Federal reconheceu a prescrição das acusações contra o ex-presidente e pediu o arquivamento do processo.

