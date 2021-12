Prefeito e ex-vereador da oposição lutam em ringue no Amazonas com direito a plateia

Segundo os organizadores do evento, o objetivo da batalha era arrecadar alimentos para distribuir para famílias carentes no município

O prefeito de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto (PP), enfrentou no ringue o ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, na madrugada deste domingo, 12. Segundo os organizadores do evento - que teve direito a plateia -, o objetivo da batalha era arrecadar alimentos para distribuir para famílias carentes no município. O embate ocorreu depois de Mirico ter criticado a gestão do mandatário da cidade, em setembro.

A luta teve três rounds. No começo do embate, o ex-vereador deferiu uma sequência de chutes contra Simão Peixoto, que foi ao chão. Apesar do começo complicado, o prefeito venceu a luta. Ao ser declarado vencedor, Simão afirmou que aceitou o desafio de seu adversário político para “incentivar” o esporte no município.

Confira:

Prefeito do Amazonas desafia, num ringue, ex-vereador que fazia críticas à sua gestão.



Vídeo: Reprodução/YouTube/Gustavo Negreiros pic.twitter.com/xRrl6mOtdb — O POVO (@opovo) December 13, 2021





