Prefeito do Rio faz piada com foto de Bolsonaro em ponto de ônibus: "Vou mandar cancelar todos"

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ironizou uma foto que mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) parado em um ponto de ônibus na capital fluminense. Em resposta a um usuário que postou uma foto do mandatário aguardando em pé no local, Paes escreveu: "P...Me diz aonde é! Vou cancelar todos os ônibus por lá".



Na legenda, o internauta aproveitou o clique para criticar a atual gestão do Rio: "Presidente esperando um ônibus no Rio, registrando pessoalmente o drama que os cariocas enfrentam com esse prefeito incompetente".

Gente kkkk. A resposta do prefeito Eduardo Paes após um internauta postar uma foto do presidente Bolsonaro no ponto do ônibus. O deboche já vem pronto né? pic.twitter.com/5WdHCybZ8z

Conforme publicação no perfil de Max Guilherme, assessor especial de Bolsonaro, o registro foi feito no Aterro do Flamengo. Ele postou um vídeo em que o presidente, cercado por seguranças, conversa com policiais que estão dentro de uma viatura.

"Nosso presidente esperando o ônibus no aterro do Flamengo e chega uma viatura da Polícia Militar para cumprimentá-lo. Outros presidentes correm da polícia, um deles foi ex-presidiário e quer distância!!", escreveu Guilherme, numa referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro cumpriu agenda no Rio no fim de semana. No último sábado, 11, ele participou da formatura de guardas-marinha.

