Posse de André Mendonça será comemorada com culto evangélico e sem festa, revela colunista

A chegada de André Mendonça à Suprema Corte não será comemorada com uma festa em Brasília, como é de costume das posses de ministros no STF (Supremo Tribunal Federal). Para celebrar a aprovação de sua indicação, Mendonça preferiu um culto evangélico, conforme revelou a jornalista Carolina Brígido para o UOL.

Segundo a coluna, a Assembleia de Deus em Madureira, igreja com a qual Mendonça tem ligação, vai promover uma solenidade em uma unidade de Brasília, às 18h30min da quinta-feira (16), logo depois da cerimônia no STF.

O convite para o culto destaca uma citação da Bíblia: "Porque dEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas; glória, pois, a Ele eternamente. Amém". O texto termina com a assinatura do presidente executivo e do presidente vitalício da Assembleia de Deus, os bispos Samuel Ferreira e Manoel Ferreira. Ambos têm trânsito com a bancada evangélica no Congresso Nacional, que articulou pela aprovação de Mendonça ao Supremo.

As associações de magistrados costumam oferecer festas em homenagem aos ministros que tomassem posse no STF. A exceção foi do ministro Kassio Nunes Marques, que tomou posse há um ano sem festa por conta da pandemia da Covid-19.

No caso de Mendonça, as associações se prontificaram para organizar a celebração, mas o ministro não quis. O ex-advogado geral da União, entretanto, tem frequentado jantares menores, organizados por advogados e parlamentares.

