OAB manifesta repúdio a agressões de segurança de Bolsonaro contra jornalistas

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou, nesta segunda-feira, 13, repúdio a agressão de seguranças do presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas. Neste domingo, 12, equipes da TV Bahia, afiliada da TV Globo, e da TV Aratu, afiliada do SBT, foram agredidas enquanto participavam da cobertura da visita do presidente a Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia, por causa das chuvas que atingem o Município.

Em nota, a Comissão de Liberdade de Expressão da OAB considerou “inaceitáveis” as agressões. “A liberdade de imprensa é pilar fundamental da democracia e a constante postura de ataque e desrespeito aos profissionais de mídia por parte do presidente coloca em risco o direito à informação, garantido pela Constituição Federal”, disse o texto.

Camila Marinho, Cleriston Santana, Dário Cerqueira e Xico Lopes tentavam realizar a cobertura da visita do presidente à região atingida pelas chuvas dos últimos dias no sul do estado. As agressões ocorreram após o pouso do helicóptero do presidente no estádio municipal Juarez Barbosa.

Ao descer da aeronave, Bolsonaro foi cercado por seus seguranças que formaram uma espécie de "paredão" que tinha como objetivo guiá-lo até a caçamba de uma caminhonete, onde ele subiu, e impedir a aproximação da imprensa que o aguardava para entrevistar.

Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) também manifestou repúdio. A instituição pediu que a equipe de segurança do presidente respeite o trabalho dos jornalistas, "pois lamentavelmente esse tipo de agressão vem se repetindo". "Além disso, exige que Jair Bolsonaro cesse os ataques verbais contra a imprensa, os quais incentivam sua militância a agredir repórteres e impedir seu trabalho, o qual é garantido pela Constituição Federal'', completou o documento.

