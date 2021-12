Estátua de Bolsonaro é encontrada abandonada em depósito do Detran

Um estátua do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), utilizada durante os atos de 7 de setembro para homenagear o mandatário, foi encontrada abandonada, meses depois, em um depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da cidade de Passo Fundo (RS).

O monumento havia sido construído por apoiadores do presidente e chegou a ser instalado na praça pública do município na ocasião dos protestos do Dia da Independência. Contudo, após as manifestações, a estátua foi removida do local.

Meses após os atos, o monumento em homenagem a Bolsonaro foi fotografado ao lado de carcaças de ferro velho, jogado no chão. O vereador de Porto Alegre, Leonel Radde (PT), compartilhou a foto em suas redes sociais, no final de novembro, e escreveu: “Estátua de Bolsonaro foi parar no lixo em Passo Fundo/RS”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois da publicação viralizar nas redes sociais, o vereador voltou a comentar o caso e compartilhou uma matéria jornalística sobre o que ele chamou de “o triste fim da estátua.”



Nossa postagem de ontem, sobre o "triste" fim da estátua de bolsonaro na cidade de Passo Fundo/RS foi destaque no jornal O Globo.



"[...] O vereador Leonel Radde (PT) de Porto Alegre publicou em suas redes sociais uma foto da obra jogada no chão."https://t.co/y5PXzj23Ic — Leonel Radde (@LeonelRadde) November 25, 2021

Sobre o assunto Em derrota para Bolsonaro, Elon Musk é escolhido personalidade do ano pela revista Time

Bolsonaro cancela participação em evento no Paraguai por condições meteorológicas

Deputado bolsonarista é internado com embolia pulmonar e diz estar bem

Tags